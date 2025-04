door Geert Kusters

Naar de hoogste klasse van het voetbal dan, want daar heeft Racing Genk gisteren met 1-0 verloren op het veld van eerste achtervolger Club Brugge. En het werd een zure nederlaag, want het was pas in de 88ste minuut dat Genk het onderspit moest delven na een strafschop. Genk ziet Brugge zo naderen tot één punt in het klassement.