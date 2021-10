Voorstelling boek 50 jaar Initia Hasselt: een feest met een rouwrandje

Racing Genk is vanmiddag naar Londen vertrokken voor de Europa League-confrontatie met West Ham United van morgenavond. De bekerwinnaar heeft nood aan een goeie prestatie na de 0 op 6 in de competitie. Maar makkelijk wordt dat allesbehalve. West Ham staat 7e in de beste competitie ter wereld. Racing Genk hoopt te verrassen maar weet dat puntengewin in Londen morgen een regelrechte stunt is. Bij Racing Genk ontbrak voorzitter Peter Croonen vanochtend op de luchthaven, hij is ziek en bleef in België.