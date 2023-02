Bij voedingsgroep Deliva-Umami in Genk is het uitzendkantoor Adecco begonnen met de opleiding van heftruckchauffeurs in het bedrijf. Dat gebeurt via een mobiele virtuele simulator, waardoor weinig magazijnruimte verloren gaat. Na drie dagen kunnen de cursisten aan de slag gaan. Adecco hoopt jaarlijks op deze manier 450 heftruckers en orderpickers klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Heftruckchauffeur is een knelpuntberoep. Er staan in ons land zo'n 4000 jobs open. Als het project in Genk slaagt, wil Adecco het wereldwijd uitrollen.