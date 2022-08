Vooruit-voorzitter Conner Rousseau dwingt overlegcomité af over energiecrisis

In Ophoven bij Kinrooi zijn 300 varkens omgekomen in een uitslaande stalbrand. De rookpluim was tot ver in de omgeving te zien. De brandweer was snel ter plaatste en kon het vuur doven. 5 jaar geleden werd de varkenshouder al eens getroffen door een hevige brand. Mogelijk is er ook asbest vrijgekomen door de brand. Een gespecialiseerde firma zal stalen nemen.