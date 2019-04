Vooruitblik Sportcafé Cephas Chimedza

Het bondsparket van de voetbalbond heeft deze middag een schorsing van zeven speeldagen gevorderd voor KRC Genk-middenvelder Ruslan Malinovskyi. Malinovskyi kreeg zaterdagavond in slotfase van de wedstrijd tegen AA Gent rood. De Oekraïner probeerde tijd te rekken aan de cornervlag, toen hij omver werd getrokken door Gent-speler Birger Verstraete. Malinovskyi viel daarbij en raakte bij het rechtkomen met zijn linkervoet het hoofd van zijn tegenstrever. Ref Lawrence Visser trok direct rood toen hij bloed zag in het aangezicht van Verstraete. Hoe zwaar de schorsing van Malinovskyi precies gaat zijn, is nog niet duidelijk. De uiteindelijke beslissing wordt door de geschillencommissie genomen. Later volgt meer in het TVL Nieuws.