Vooruitblik Sportcafé Philippe Bormans

Het Japanse e-commerce bedrijf DMM.COM neemt voetbalclub STVV over van Roland Duchatelet en zijn vrouw Marieke Höfte. Duchatelet blijft eigenaar van Stayen en blijft zo toch nog samenwerken met STVV. De Japanners willen geen grote veranderingen in de huidige gang van zaken. Ze willen niet massaal Japanse spelers aankopen maar wel de eigen jeugd een kans geven. DMM.COM wil ook voor en na de wedstrijden de Japanse cultuur introduceren in Sint-Truiden. Dat is allemaal zopas gezegd op een persconferentie die live werd uitgezonden hier op TV Limburg. We kijken even naar het belangrijkste fragment.