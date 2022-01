Vooruitblik TVL Sportcafé: DBC Houthalen

door Tom Kums

In TVL Sportcafé krijgen we straks het bezoek van de coach van basketbalclub Athenas Lummen, Philip Wolk. En ook in Het Moment gaat het over damesbasketbal. Vanaf 2007 speelde DBC Houthalen 10 seizoenen lang op het hoogste niveau. Met één van de voormalige voorzitters, Etienne Custermans, blikken we terug op die periode. En hij vertelt ook hoe de huidige generatie Belgian Cats destijds hun eerste Europese ervaring opdeden in Sporthal Lakerveld in Houthalen.