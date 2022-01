In de Champions League volleybal heeft Greenyard Maaseik gisteren met 3-0 verloren bij Dynamo Moskou. De Maaseikenaren waren niet opgewassen tegen het powervolleybal van de Russen en ondergingen dus de wet van de sterkste. Na 3 speeldagen is Maaseik nog altijd puntenloos laatste in de poule. De 3 resterende wedstrijden mag het wel allemaal afwerken in de eigen Steengoed Arena.