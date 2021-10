door Niels Christiaens

In TVL Sportcafé krijgen we vanavond voormalig STVV-voorzitter Roland Duchatelet over de vloer. En in het Moment gaan we terug naar één van de hoogtepunten onder zijn bewind. Op 12 september 2009 pakte STVV even de leidersplaats na een zege tegen Anderlecht. Guido Brepoels zette zijn groep toen op scherp met een intussen beruchte speech.