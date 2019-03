Vooruitblik TVL Sportcafé: Jochen Janssen

De Sahara City Run in Lommel is dit jaar aan de vierde editie toe. De organisatie van het loopevenement pakt daarom uit met drie opvallende locaties in het parcours. Het parcours van de Sahara City Run zal dit jaar door het nieuwe zwembad van Lommel lopen. Ook zullen de deelnemers van het sportevenement in het woon-en zorgcentrum Kapittelhof passeren, waar de bewoners hen zullen aanmoedigen. De start en aankomst van de City Run worden dit jaar ondergebracht in evenementenarena De Soeverein. Fun-run door stad en natuur De Lommelse Sahara City Run is, met vorig jaar 1.500 lopers, uitgegroeid tot het grootste sportevenement in Noord-Limburg. De City Run is geen loopwedstrijd. Sportief genot staat centraal in deze fun-run door de prachtige natuur van de Sahara en het stadscentrum van Lommel. Paasmaandag De Sahara City Run vindt plaats op paasmaandag 22 april 2019 om 14u00 voor de 5km en om 15u00 voor de 10km en 15km.