door Tom Kums

Vanavond krijgen we in TVL Sportcafé het bezoek van motorcrosser Stefan Everts. Samen met zijn zoon Liam zakt hij af naar onze studio. En beiden staan ook centraal in Het Moment. Waarin het deze keer vooral gaat over de parallellen die er te trekken zijn in de carrières van vader en zoon. Een korte vooruitblik.