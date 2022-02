Vooruitblik TVL Sportcafé: Tom Vandervee

Na de nederlaag op Anderlecht vorige zondag probeert Racing Genk de rug te rechten komende zondag tegen Kortrijk. De Champions Play-Off is te hoog gegrepen, de top vier ligt buiten bereik. Vraag is hoe de spelers reageren en of ze op tijd hersteld geraken van die tik in Brussel. Maar Bernd Storck maakt zich weinig zorgen en denkt dat zijn ploeg zéker in eigen huis zal reageren.