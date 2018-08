Voorwaarden ontwrichte zone worden nog versoepeld

Winkelen bij warm weer, de meeste mensen houden er niet van. Met de huidige hitte shoppen mensen liever in de voormiddag of in de vooravond, en net daar speelt de Truiense zaak Ciao Bambino creatief op in. De babyspeciaalzaak voert een siësta in: op dagen dat het kwik boven de 30 graden uitstijgt, sluit de winkel de deuren tijdens de hete middaguren, maar 's avonds kunnen de klanten dan wel langer in de winkel terecht.