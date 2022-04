Beklaagde Emrah wil dat voorzitter gewraakt wordt in assisenproces over moord op Luana Op het assisenproces over de moord op Luana in Genk heeft de advocaat van beklaagde Emrah de voorzitter gewraakt. Volgens de advocaat stelde de voorzitter tijdens het proces partijdige vragen die overigens veel te ver teruggingen in het verleden van de beklaagde. Het is hoogst uitzonderlijk dat zo ver ijn een assisenproces een verzoek tot wraking van de voorzitter wordt ingediend. Volgens de planning zou de jury zich vanavond allicht al kunnen buigen over de schuldvraag. Dan zou morgen allicht de strafmaat al bepaald worden. Door het verzoek om wraking ligt het assisenproces naar verwachting enkele dagen stil. Dat zou wel eens grote gevolgen kunnen hebben voor het assisenproces over de moord op Silvio Aquino dat volgende week van start gaat. Dat is het grootste assisenproces van het jaar.