Voorzitter Bostyn furieus na verlies Limburg United

Lommel SK degradeert naar de eerste amateurliga. Het laatste sprankeltje hoop op betaald voetbal werd vanmiddag weggenomen, toen Moeskroen dan toch zijn proflicentie kreeg voor eerste klasse. Lommel verloor eind april met 1-0 op Oud-Heverlee Leuven, en was daardoor al mathematisch zeker van degradatie. Maar omdat eersteklasser Moeskroen aanvankelijk geen licentie kreeg voor eerste klasse, was er opnieuw een waterkansje. Zonder proflicentie zou Moeskroen in het amateurvoetbal uitkomen, en zou Westerlo opnieuw uitkomen in eerste klasse. Als gevolg zou Lommel volgende seizoen dan de plek van Westerlo innemen in 1B. Maar het Belgische Arbitragehof voor de Sport oordeelde vanmiddag dat Moeskroen niet gefinancierd wordt door makelaars, en dus toch zijn proflicentie krijgt. Lommel SK weet nu waar het aan toe is, en kan zich beginnen concentreren op de terugweg naar het profvoetbal.