In Riemst is een schoolbus tegen een boom gebotst. Een 15-jarige jongen raakte gekneld. Het duurde twee uur voor hij kon worden bevrijd. De jongen is in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op de Maastrichtersteenweg, die urenlang afgesloten werd. De chauffeur van de bus kreeg vermoedelijk een appelflauwte of hij raakte verblind door de zon. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te bestuderen.