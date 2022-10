Voorzitter Peter Croonen van Racing Genk houdt voeten op de grond

Limburg United ontving gisterenavond Antwerp Giants in de eigen Alverberg. Een wedstrijd om naar uit te kijken. Want de Limburgers hebben een bliksemstart genomen in de BNXT League. Na Bergen moest ook Aalst op de knieën en zo stonden de mannen van Raymond Westphalen eerste in het klassement. Benieuwd of ze die positieve flow konden doortrekken tegen de Giants.