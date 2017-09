Economie Voorzitter VKW: "Inzetten op digitalisering en robotisering"

Marc Meylaers is de nieuwe voorzitter van werkgeversorganisatie VKW. Het gaat goed in de Limburgse economie. "Maar we mogen absoluut niet in slaap dommelen. As onze collega's in het buitenland op scherp blijven spelen, moeten wij dat natuurlijk ook doen," vertelt Meylaers. "We moeten in een stroomversnelling gaan in digitalisering en robotisering". Robotisering gaat jobs kosten, geeft Meylaers toe, maar het kan ook voor nieuwe jobs zorgen.