door Marijke Nijssen

In de Heidestraat in Diepenbeek heeft een buurtbewoner al enkele keren jonge vossen gespot in zijn tuin. In de buurt vertoeven zeven vossenwelpen. Vanaf half juni komen vossenwelpen geregeld uit hun hol, waar ze hun dagen vullen met spelen en zichzelf leren jagen. De jonge vosjes lijken geen angst te hebben voor mensen.