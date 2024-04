Vraag naar opleidingen op werkvloer stijgt: SyntraPXL nieuwe opleidingen duaal leren in Pelt

De universiteit van Hasselt gaat binnenkort een lijst opstellen van bedreigde parasietensoorten zoals luizen of teken. Ze zullen onderzoeken welke parasieten bedreigd zijn en hoe ze beschermd kunnen worden. Voor het onderzoek werkt de universiteit samen met wetenschappers van over de hele wereld. “Het verhaal over een Australische vrouw met een levende worm in haar hersenen, enkele maanden geleden. Ja, ik begrijp goed dat dat de meeste mensen doet gruwelen”, vertelt prof. dr. Maarten Vanhove van het Centrum voor Milieukunde. Toch spelen ze een belangrijke rol in ons ecosysteem want ze zijn een waardevolle indicator van hoe het gesteld is met onze planeet. Daarom werd IUCN opgericht, een expertengroep van 30 wetenschappers van over de hele wereld die zich de komende drie jaar zullen richten op het onderzoeken van parasientensoorten. De universiteit van Hasselt zal deze groep coördineren. “De info in dierentuinen of een bepaalde diersoort al dan niet met uitsterven bedreigd is, is bijvoorbeeld gebaseerd op de kennis vanuit het IUCN”, zegt Vanhove. Wereldwijd hebben zij tot nu zo een 80.000 soorten planten en 70.000 diersoorten geanalyseerd. “Zo leveren ze waardevolle informatie op over de staat van onze planeet en hoeveel en hoe snel soorten wereldwijd uitsterven.”