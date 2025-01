In de Sint-Jozefsstraat in de Tweetorenwijk in Hasselt is deze ochtend een vrachtwagen ingereden op een kledingwinkel. De brandweer kwam ter plaatse om de loshangende delen te verwijderen. De schade is beperkt, maar toch wil de brandweer de veiligheid garanderen door brokstukken te verwijderen. Er is veel passage in de Sint-Jozefsstraat.