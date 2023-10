- In deze nieuwsuitzending hebben we een exclusieve getuigenis van een leerkracht van de Sportschool in Hasselt. De directie heeft iedereen een spreekverbod opgelegd. De heisa stopt maar niet. - In een open brief spreekt een deel van het lerarenkorps zijn steun uit voor 9 collega's die geschorst zijn voor racistische, seksistische en homofobe opmerkingen in een WhatsAppgroep. 'Het onderzoek heeft al te lang geduurd en wij missen onze collega's,' klinkt het in de brief waarop onze redactie de hand kon leggen.- KRC-Genk-trainer Wouter Vrancken hoopt op meer efficiëntie van zijn elftal in de uitwedstrijd van de Conference League, vanavond.- In het nieuwe basketbalseizoen neemt Limburg United een vlammende start.- En kunstenaar Gideon Kiefer breekt internationaal door en zet de Neerpeltse bossen op de kaart. Wij zochten hem op in Kortrijk.