De dames van Racing Genk hebben geen eerste prijs in de clubgeschiedenis kunnen pakken. Het verloor gisteravond de bekerfinale tegen Standard Femina na verlengingen. De ontgoocheling was achteraf groot in het Genkse kamp. En ook de woede, omwille van de scheidsrechterlijke leiding op Sclessin. Daarnaast was de finale ook een echte thuiswedstrijd voor de Rouches. Niet enkel door de plaats van het gebeuren, ook door de ongelijke verdeling van de tickets was Standard in de meerderheid. 9000 fans waren aanwezig, een record in het Belgische damesvoetbal, maar slechts 600 tickets gingen naar Racing Genk.