- Er komt een groot testfestival in de Grenslandhallen in Hasselt om te kijken op welke manier de festivals komende zomer georganiseerd kunnen worden. De Vlaamse regering werkte een concept uit samen met de evenementensector en de virologen van de UHasselt. - De Limburgse politiediensten krijgen steeds meer te maken met drugs in het verkeer. Niet enkel wordt er meer drugs gebruikt achter het stuur, ook de hoeveelheid verdovende middelen die in beslag genomen wordt is fors gestegen.- In Beringen en Pelt zijn twee woningen onbewoonbaar na zware branden.- De Breese Lia Teeuwen getuigt over de dood van haar man Rob, hij was een jaar geleden de eerste coronadode in Limburg.- En de gemeente Pelt is op zoek naar extra vrijwilligers om hulpbehoevende mensen naar de vaccinatiecentra te rijden.