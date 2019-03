Vrienden van vermoorde Genkenaar starten crowdfunding voor begrafenis

- Drie twintigers, twee uit Genk en één uit Peer, zitten in de cel op verdenking van de ontvoering en moord op de 33-jarige Genkenaar Hilal Makhtout. Het parket bevestigt dat hij gefolterd werd voordat hij in een chalet in de Ardennen werd teruggevonden. - BNP Paribas Fortis sluit nog dit jaar de kantoren van Peer en Hoeselt. In de toekomst zal nog slechts in de helft van de Limburgse gemeenten een bankkantoor zijn. - Een Belgische primeur in Riemst. Voor het eerst werd er een volledig nieuwe techniek toegepast om mergelgroeven onder een woning te stabiliseren. - De eerste Limburgse aardbeien van het jaar zijn er. En die komen uit Vlijtingen. - En 25 jaar op één en dezelfde plek werken, het komt niet vaak meer voor. Behalve bij TV Limburg. Collega Marijke Nijssen werd vandaag in de bloemetjes gezet. Ze is de enige die sinds de opstart van TVL nog steeds actief is bij de zender.