- De regering kondigt vrijdag al strengere coronamaatregelen af. Verwacht wordt dat restaurants hun deuren vroeger zullen moeten sluiten en dat thuiswerken opnieuw verplicht wordt. Voetbal Vlaanderen beslist dan weer om alle wedstrijden in de amateurcompetities per direct stil te leggen.- De Limburgse ziekenhuizen maken ondertussen meer bedden vrij voor covid-patiënten. Ze maken zich ook klaar om coronapatiënten van buiten Limburg op te vangen. De gewone ingrepen komen voorlopig niet in het gedrang.- De coronacijfers in Limburg blijven stijgen, maar Wouter Beke wil de kinderdagverblijven zeker open houden. Wel geldt vanaf morgen code oranje, dat betekent dat de veiligheidsmaatregelen verstrengen. Zo mogen enkel nog kinderbegeleiders in dezelfde ruimte als de kinderen komen.- In Genk protesteren werknemers van Mega World, de keten die Blokker overnam. De groep zit in slechte papieren en de werknemers vrezen een faillissement. - En net op zijn 65ste verjaardag wordt Patrick Dewael uitgezwaaid als parlementsvoorzitter. Hij wordt opnieuw Kamerlid.