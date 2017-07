Vrijgelaten verdachte in moordzaak Luana krijgt bedreigingen

Gisteravond hebben twee mannen geprobeerd een apotheek in Genk te overvallen. De overvallers dropen uiteindelijk af zonder buit, maar twee mensen raakten wel lichtgewond. Kort voor 18u kwamen twee onbekende mannen met helm de apotheek binnen. Eén van hen bedreigde de apothekeres met een vuurwapen en eiste het geld uit de kassa. De apothekeres weerde de man af en er ontstond een schermutseling. Haar man hoorde geroep vanuit de woonvertrekken en snelde ter hulp. Samen slaagden ze erin de man buiten te werken. Op dat moment viel een tweede man hen aan. Hij hield in een mes in de hand. Ook deze man konden ze naar buiten duwen. De verdachten verlieten hierop de apotheek zonder buit en vluchtten weg in de richting van As, op een lichtgrijze scooter. Op het moment van de overval was er nog een derde persoon, een medewerker, in het gebouw aanwezig. Hij werd gealarmeerd door het geroep en vluchtte via de achterzijde weg om de hulpdiensten te verwittigen. De apothekeres en haar man liepen lichte verwondingen op en zijn voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Ze krijgen ook ondersteuning door de dienst slachtofferbejegening van de politie. Politie CARMA stuurde meteen meerdere ploegen op pad om de omgeving uit te kammen, maar kon de verdachten niet meer aantreffen. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.