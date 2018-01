Vrijwilligers houden opruimactie aan kasteel Heers

Enkele tientallen ijsberen hebben zich in Hasselt gewaagd aan een frisse duik. Bij de start van een nieuw jaar vindt ook in onze provincie een jaarlijkse Nieuwjaarsduik plaats. Het is niet de mensenmassa zoals op de duik in Oostende, maar dat kon voor de zwemmers aan het openluchtzwembad van Kapermolen de pret niet bederven.