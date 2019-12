Vrijwilligers verzamelen massaal kurken tijdens eindejaarsperiode om te recycleren

Er trekt een zwervende wolf door de provincie Antwerpen. Natuurvereniging Landschap vzw en haar medewerkers van het Meldpunt Welkom Wolf hebben voldoende aanwijzingen om hier vanuit te gaan. Vorige zaterdag ontving Welkom Wolf meerdere waarnemingen uit de Antwerpse Kempen, eerst uit Lichtaart en daarna uit Lille. Getuigen gaven een goede beschrijving van het uiterlijk en het gedrag van een wolf. Er werden ook pootafdrukken gevonden. Een team van Landschap vzw kwam ter plaatse om de loopsporen in detail op te meten. Twee schapen doodgebeten Zondagochtend vond een tuinier in Zoersel één van zijn schapen dood, maar ging er van uit dat dit het werk was van een hond. Toen hij maandagochtend opnieuw een dood schaap aantrof, besloot de man Landschap vzw en het Welkom Wolf te verwittigen. Het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) kwam gisteren ter plaatse om DNA-stalen te nemen van het dode schaap van maandagochtend. Het dier was gedood met een efficiënte halsbeet, de typische 'handtekening' van een wolf. Wetenschappers van het INBO gaan de stalen nu onderzoeken. Bij Landschap vzw en Welkom Wolf houden ze alvast rekening met een nieuwe wolf in Vlaanderen. De kans is groot dat deze zwerver afkomstig is uit een roedel in Duitsland, en dat hij of zij via Nederland tot bij ons is gelopen. Mogelijk al terug in Nederland Het is absoluut niet te voorspellen of de nieuwe wolf ook in Vlaanderen gaat willen blijven. De mogelijkheid bestaat dat hij alweer de grens over is, terug naar Nederland, want wolven lopen tot 80 kilometer in één nacht. Het zal ook nog moeten blijken of de Antwerpse Kempen überhaupt wel geschikt zijn als leefgebied voor wolven.