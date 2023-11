De raadkamer in Tongeren laat de zus en haar dochter vrij in het onderzoek naar de moord op Jean Lambrix. Beide vrouwen zaten sinds 26 oktober in de gevangenis op verdenking van moord op hun broer en oom. Na doorgedreven onderzoek van politiezone LaMa werden de twee vrouwen, één van 68 uit Mol en één van 43 uit Maasmechelen, opgesloten in de gevangenis, op verdenking van moord. De feiten dateren van midden februari. Toen werd het levenloze lichaam van de 64-jarige Jean Lambrix aangetroffen in zijn woning in Maasmechelen. Het draaiboek 'Verdacht Overlijden' trad in werking. Daarmee wil het parket Limburg moorden, die onder de radar blijven - zogenaamde 'dark numbers' - uitsluiten. De inwendige schouwing en het toxicologisch onderzoek brachten verdachte elementen aan het licht. Dat leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de twee verdachten. Vandaag heeft de raadkamer in Tongeren beslist om de twee vrij te laten omdat er onvoldoende ernstige aanwijzingen zijn. Of het parket in beroep gaat tegen de beslissing van de raadkamer is nog niet bekend. Het onderzoek wordt verdergezet.