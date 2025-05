Vrouw (22) en man (32) blijven aangehouden op verdenking van gruwelmoord waarbij slachtoffer onthoofd werd

"De ontvoering duurde echt lang, het voelde alsof ik in een film zat." De 13-jarige jongen die in 2020 ontvoerd werd, getuigt vandaag in de assisenzaal. Intussen is hij meerderjarig. Voor de assisenjury en oog in oog met zijn ontvoerders vertelt hij over de 42 dagen durende ontvoering. Hij beschrijft hoe de beschuldigden hem behandelden en wat hij te eten kreeg. Journalist Margo Ombelets volgt de zaak en staat voor ons in Tongeren-Borgloon, aan de rechtbank.