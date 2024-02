- Oplichters maken handig gebruik van het gegevenslek bij Limburg.net om Limburgers duizenden euros af te troggelen. De politie roept op tot waakzaamheid.- Voor het eerst sinds een metaaldetectorist in Tongeren is doodgeschoten door een jager, reageert zijn zus op het overlijden. De familie van het slachtoffer gelooft niet dat een ervaren jager per ongeluk een mens in een veld doodschiet.- Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir plaatst het Teflonbedrijf Shamrock in Tongeren onder verhoogd toezicht nadat verhoogde PFAS-waarden zijn gemeten rond de fabriek.- Bij een gaslek in Lanaken zijn vier buurtbewoners een tijdland geëvacueerd.- En hartje winter lijkt het alsof de lente al is begonnen. Vannacht worden er recordtemperaturen verwacht.