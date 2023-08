Het parket van Limburg is op zoek naar de dader die afgelopen nacht een wagen opzettelijk in brand stak op de Dennenlaan in Maasmechelen. De buurtbewoners werden opgeschrikt door een luide knal. Het labo en een branddeskundige gingen ter plaatse voor verder onderzoek. Daaruit blijkt nu dat de wagen opzettelijk in brand is gestoken. Het parket is een onderzoek gestart. Meer in ons Nieuws van 18u30.