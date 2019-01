Vrouw uit Bree blijft in cel voor moord op zoontje

De uitspraak in de zaak Ivana Smit wordt uitgesteld tot 8 maart 2019, omdat de rechter op pelgrimstocht gaat naar Mekka. Van 8 augustus wordt er in The Coroner’s Court, een speciale juridische procedure, geprobeerd de doodsoorzaak van het 18-jarige model uit Peer te achterhalen. Ivana Smit viel op 7 december 2017 van een balkon in een hotel in Kuala Lumpur. Ze was toen op bezoek bij een Amerikaans koppel. Beiden beweren niets met haar dood te maken te hebben, maar de familie van het model gelooft dat niet. De uitspraak in de rechtszaak was voorzien voor 22 januari, maar door de pelgrimstocht van de rechter, wordt die langverwachte uitspraak nu meer dan een maand uitgesteld. De familie van het overleden model reageert teleurgesteld, maar begripvol. Op 8 maart 2019 zal duidelijk worden of de Johnsons alsnog vervolgd zullen worden voor de dood van Ivana Smit.