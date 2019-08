Vrouw vindt Russische rattenslang tijdens wandeling in Tongeren

Frans Weltjens die in maart zijn hand verloor in een houtverhakselaar, is weer aan het werk. Na een zware periode is Frans uit Oudsbergen niet bij de pakken blijven zitten. Het leven is te mooi om negatief te zijn, zegt hij. Zijn werkgever heeft nu een film gemaakt over zijn periode tussen het ongeval en de eerste werkdag. De firma Gijbels wil ermee positivisme uitstralen en zo de veerkracht van Frans met de wereld delen.