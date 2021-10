Vrouwen exposeren in C-Mine

door Tom Kums

In C-Mine in Genk kan je vanaf morgen naar twee nieuwe exposities. Enerzijds is er de tentoonstelling 'Mine de Rien' waarin je een greep uit het oeuvre van de Belgische kunstenares Marianne Berenhaut kan zien. Tegelijkertijd kan je naar "Can You Hear me?". Dat zijn 88 geprojecteerde animaties die de Indiase kunstenares Nalini Malani maakte tussen 2017 en 2020. C-Mine trekt dus nadrukkelijk de kaart van de vrouwelijke kunst, die nog altijd te weinig vertegenwoordigd is in de musea.