Vuur brandende mesthoop slaat over op woning in Neerpelt

*Bij de ontmanteling van een cocaïnewasserij in Zutendaal zijn 3 verdachten opgepakt. Ze zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De politie trof ook verschillende vaten met chemicaliën aan. *Vanaf vandaag is de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan van kracht. De overheid raadt aan om voldoende te drinken en koele plekken op te zoeken. Ook voor de bejaarden in de Limburgse woonzorgcentra gelden uitzonderlijke maatregelen. *Krijgt Limburg ontwikkelingskansen of zijn we gedoemd om de parking van Antwerpen te worden? De Vlaamse regering buigt zich over cruciale bijsturingen in het BRV, het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, beter bekend als de Betonstop. *1 jaar na de brand in de grotten van de Muizenberg in Kanne bij Riemst is de factuur eindelijk betaald. *En reizen naar Mars. Het is niet langer een utopie. In de Cosmodrome in Genk kan je de sensatie nu al beleven.