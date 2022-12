Vuurwerk op oudejaarsavond toegelaten in 6 op 10 Limburgse gemeenten

door Thibaut Willems

Particulieren mogen op oudejaarsavond nog altijd vuurwerk afsteken in 6 op 10 Limburgse gemeenten. In de meeste gemeenten moet daar wel op voorhand een vergunning voor aangevraagd worden. Dat blijkt uit een bevraging van Oscare, het nazorg- en onderzoekscentrum voor mensen met brandwonden en littekens. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 72 procent van de inwoners voorstander is van een totaalverbod op vuurwerk. Ieder jaar opnieuw is vuurwerk de oorzaak van paniek, uitbraken en verwondingen bij dieren en zijn ongevallen met vuurwerk de oorzaak van ernstige verminkingen bij mensen.