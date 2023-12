door Dirk Billion

MobilHomie. Zo heet het nieuwe project van de vzw Homie die dak- en thuisloze jongeren opvangt. Het gaat om een camper voor jongeren met zelfmoordgedachten of een acuut verslavingsprobleem die even een time-out nodig hebben. Ze kunnen zo met een begeleider op adem komen in de Ardennen via wandelingen en meditatie. Homie is een Limburgs burgerinitiatief dat al 120 jongeren op vier jaar tijd onderdak gaf.