vzw IN-Z heeft 120 vacatures voor wie maar wil

door Margo Ombelets

Een opvallende actie in Shopping 1 in Genk vandaag. De sociale onderneming IN-Z zette een stoel in het winkelcentrum, en wie daar het eerst in ging zitten kreeg ter plekke een job aangeboden. IN-Z helpt gezinnen onder andere met poetsen, strijken, boodschappen doen en koken. De 31-jarige zorgkundige Cindy Claesen was net boodschappen aan het doen in Shopping 1 toen ze de oproep van het bedrijf hoorde. Ze waagde meteen haar kans.