Wa make? is tweede zaalshow van Hammenaar Erhan Demirci

Outsider/Insider: zo noemt de nieuwe plaat van Beringenaar Mauro Pawlowski. Mauro, die voorheen furore maakte met bands als Evil Superstars, dEUS en Gruppo Di Pawlowski, maakte dit album niet alleen. Hij bundelde deze keer de krachten met een andere legende uit de Belgische muziekwereld, muzikant en kunstenaar Claude Perwez, alias Kloot Per W. Mauro en Kloot zijn al lange tijd fan van elkaars muzikale werk. In 2006 werd een eerste samenwerking tussen beide muzikanten opgenomen in het album Clone version 0.1 van Kloot. Deze tweede samenwerking levert een eerste volledige plaat op, die zij zelf omschrijven “a White Album esque 21 song adventure”. Op 29 maart 2019 ligt Outsider/Insider in de rekken. Voor de Release Show kan u op 4 mei 2019 terecht in Het depot in Leuven. Hier de videoclip van hun eerste single Land of the Most Forgotten: