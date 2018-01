Waalse jagers dreigen Limburgse wolf neer te schieten

Het wordt vandaag wellicht de warmste januari sinds het begin van de metingen in 1901. Het record van 12,6 graden uit 2001 zal naar alle waarschijnlijkheid het komende uur sneuvelen. In de loop van de namiddag zal de wind in kracht toenemen. We verwachten rukwinden tot 70 km/u. "Deze erg zachte wind zorgt ervoor dat we vandaag uitzonderlijk hoge temperaturen hebben voor deze tijd van het jaar. Maxima die normaal voorkomen eind maart, begin april. Kwam de zon er vandaag nog door, zouden we zelfs temperaturen van 15 à 16 graden halen. Maar jammer genoeg zal de zon zal zich vandaag niet laten zien," vertelt TVL-weerman Brecht Boelen. "Het record van de warmste 24 januari zal wellicht rond 12 uur vanmiddag geëvenaard en zelfs verbroken worden," voorspelt Brecht. Om 11 uur haalden we al 12.4 graden in Ukkel, het officiële meetstation voor ons land. Normale waarden voor deze tijd liggen rond de 5 graden. Vanavond trekt een regenzone van west naar oost over ons land en koelt het af. De dagen nadien blijft het overwegend droog met opklaringen en maxima rond 7 à 10 graden. Begin van volgende week wordt opnieuw zachter maar ook wisselvalliger.