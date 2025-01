door Bart Husson

Waar wachten we op om een eigen Limburgs AI-model te ontwikkelen? Dat is de vraag die AI-specialist Luc Balcer uit Maasmechelen zich stelt. Hij volgt met grote interesse hoe de Chatbot van het Chinese DeepSeek met zijn goedkope product de hele techwereld in rep en roer zet. Grote spelers zoals ChatGPT krijgen het warm omdat DeepSeek goedkoper is, maar toch even performant. Volgens Luc Balcer hinken Europa in het algemeen en België in het bijzonder achterop omdat ondernemers geconfronteerd worden met nodeloos veel administratie en kleine regeltjes die hun creativiteit fnuiken. Hij gebruikt de chatbot van DeepSeek zelf en is onder de indruk.