De stad Genk heeft een beheerplan voor de Genkse heidegebieden klaar. Dit plan brengt de kwaliteiten en mogelijkheden van deze gebieden in kaart en dat voor de komende 24 jaar. Nog tot 10 februari loopt een openbaar onderzoek voor het heidebeheerplan. Op woensdag 19 januari vindt er een online infomoment plaats. Genk telt drie grote heidegebieden: Boxbergheide, Opglabbekerzavel en Schemmersberg. Samen zijn ze zo’n 115 hectaren groot. “De stad wil deze heidegebieden zo gezond mogelijk houden. Dat houdt in dat er regelmatig in gewerkt moet worden om de heide te behouden en de open natuur te versterken”, vertelt schepen van Duurzaamheid Toon Vandeurzen (CD&V). “Natuur op de eerste plaats” Een beheerplan beschrijft de ambities en doelstellingen voor de ecologische, sociale en economische functies op langere termijn. “Elk heidegebied is immers bijzonder, met een unieke fauna en flora. Zo behoren de Schemmersberg en de Opglabbekerzavel tot de zeldzame gebieden in Vlaanderen waar onder meer de nachtzwaluw, de rugstreeppad en de heivlinder graag vertoeven. Ook de heide zelf is topnatuur. Hier gaat de stad dan ook voor de hoogst mogelijke ambitie: de natuur op de eerste plaats”, aldus schepen Vandeurzen. “De Boxbergheide heeft naast de unieke natuurwaarde ook een belangrijke sociale functie. In alle heidegebieden zal je kunnen blijven wandelen. Maar in de Boxbergheide, waar de paadjes ook dienen om zich door de wijk te verplaatsen, is er ook ruimte voor bijvoorbeeld een speelzone.” Erfgoed “We zijn blij en trots dat het heidebeheerplan er nu ligt. We hebben hier hard aan gewerkt, maar niet alleen dat, het heeft ook een belangrijke symbolische en historische waarde. Wij zijn het vergeten, maar Genk was vroeger bijna volledig bedekt met heide. Vroeger zakten mensen uit heel België af naar Genk om hier de paarse heide te bewonderen. Vele schilders gebruikten het landschap als decor en men kwam hier zelfs op wetenschappelijke expeditie. Dit erfgoed moeten we koesteren en bewaren”, besluit Vandeurzen. Op woensdag 19 januari, om 20 uur, organiseert de stad een digitaal infomoment. De geïnteresseerden kunnen zich vooraf inschrijven via heempark@genk.be.