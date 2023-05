Terwijl Vlaanderen met het Nationaal Park Hoge Kempen nog maar één nationaal park heeft, telt Nederland er intussen al 21. Het jongste werd in 2018 nog opgericht in de provincie Flevoland ten noordoosten van Amsterdam. Nationaal park Nieuw Land ligt in de Flevopolder, bestaat voor ruim driekwart uit water, en is bijna 29.000 hectare groot. Het gebied huisvest een rijkdom aan vogelsoorten, met de zeearend als meest speciale gast. Het label Nationaal Park is een sterk merk dat toeristen van over de hele wereld naar onze regio lokt. Zo klinkt het in Flevoland. Binnen een nationaal park is het zoeken naar een gezonde balans tussen natuur en economie, maar mits goed overleg kan dit wel degelijk. Dat is de boodschap van Flevoland aan de Boslandpartners in Noord-Limburg.