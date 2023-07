Wachtlijsten te lang: Hasseltse vzw Trishomie zoekt zelf woningen voor kwetsbare mensen

door Dirk Billion

Hasselaar Fred Monsuur is dringend op zoek naar leegstaande huizen of appartementen voor mensen met een kwetsbaarheid. Wachtlijsten in de zorg die door de overheid wordt geleverd, zijn absurd lang. Iemand met downsyndroom die plots niet meer bij zijn of haar ouders terechtkan, komt op een wachtlijst van 20 jaar. Met de vzw Trishomie biedt Monsuur daarom zelf onderdak aan een tiental gasten die zelfstandig wonen in Runkst in Hasselt. Ruben uit Down The Road was één van de eerste gasten. Hij is vandaag ambassadeur van Trishomie. De vzw probeert een gat te dichten in het Vlaamse zorglandschap. En daarom is er nood aan nieuwe woningen.