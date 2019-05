Wagen brandt volledig uit aan tankstation Bilzen

- Francis Wanten is vandaag voor de onderzoeksrechter verschenen in het kader van een grootschalig onderzoek naar mazoutfraude. De grote baas van Comfort Energy en voorzitter van Voka Limburg bracht gisteren een nacht in de gevangenis door maar kreeg vandaag huisarrest met een enkelband. - 50 agenten voeren actie bij de start van het proces over de rellen in Meulenberg, daarbij raakt een politieman levensgevaarlijk gewond. Twee stenengooiers riskeren straffen tot drie jaar cel. - Zowat alle partijen zijn het erover eens dat Spartacus zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd. Dat blijkt uit het lijsttrekkersdebat voor het Vlaams Parlement van TV Limburg en Het Belang van Limburg. Enkel Hasselts burgemeester Steven Vandeput wil dat het tracé in Hasselt aangepast wordt. - Trainer Philippe Clement verlaat Racing Genk voor Club Brugge. Technisch directeur Dimitri De Condé heeft een lijst met 3 mogelijke opvolgers klaar en maakt zich sterk voor 24 juni een nieuwe trainer te kunnen voorstellen. - En de deelnemers van de Hasselt Urban Trail zullen door de gloednieuwe TVL studio lopen.