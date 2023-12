Wagen vliegt uit de bocht in Sint-Truiden en ramt twee huizen

- Op het assisenproces van de martelmoord proberen de verdachten mekaar de schuld in de schoenen te schuiven, maar volgens de zussen van het slachtoffer is het duidelijk: ook al heb je geen geweld gepleegd, iedereen die het slachtoffer niet geholpen heeft is volgens hen een mededader.- Steeds minder studenten verpleegkunde kiezen voor een job in de geriatrie. Ziekenhuizen en rusthuizen merken dat er veel vooroordelen zijn rond werken met ouderen.- In Sint-Truiden raken twee huizen beschadigd door een wagen die met hoge snelheid uit de bocht vliegt. Het is niet de eerste keer dat dit in de Stippelstraat gebeurt, de buurtbewoners eisen dat er ingegrepen wordt.- 2.500 inwoners maken tijdens een groot volksfeest kennis met de nieuwe naam van de fusie-gemeente Tessenderlo-Ham. - En de Peltse regisseur Michiel Thomas maakt met zijn nieuwe docu kans op een Oscar.