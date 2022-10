De nieuwe film Zillion werd gisterenavond getoond in drie uitverkochte zalen in The Roxy Theatre in Koersel. De 400 bezoekers kregen niet alleen de film te zien, want voor en na de vertoning zorgden verschillende dj's voor de sfeer met Zillion muziek. Als kers op de taart kwamen de Zonhovense actrice Charlotte Timmers en regisseur Robin Pront langs voor een babbel.