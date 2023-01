Politie LRH heeft het afgelopen jaar 609 dieren in beslag genomen. Het gaat dan vooral om honden, katten en duiven. Maar ook andere dieren als gekko's en ezels werden verwaarloosd en door de politie in beslag genomen. "Onze dierenpolitie probeert in eerste instantie om dierenleed te voorkomen. Wanneer er wordt vastgesteld dat een dier verwaarloosd of mishandeld wordt, nemen wij het in beslag," staat er in het persbericht van de politie.De dierenpolitie werkt samen met verschillende organisaties rond dierenwelzijn zoals bijvoorbeeld de Inspectie Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid, hondenvangers, dierenasielen, het Natuurhulpcentrum en het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum. "Wanneer onze dierenpolitie vaststelt dat een dier verwaarloosd of mishandeld wordt, nemen wij het in beslag. Het dier wordt dan weggehaald bij de eigenaar en opgevangen door bijvoorbeeld een dierenasiel."In 2022 voerde de dierenpolitie 339 controles uit en werden er 106 processen-verbaal opgesteld voor inbreuken op dierenwelzijn. In totaal werden er 609 dieren in beslag genomen op 38 locaties door onze dierenpolitie en Dierenwelzijn VlaanderenHonden: 38 Katten: 81 Vogels: 6 Vissen: 30 Gekko's: 2 Konijnen: 21 Ezels: 2 Schapen: 1 Paarden: 2 Duiven: 408 Geiten: 11 Cavia's: 3 Pluimvee: 1 Degoe: 2 Gerbil: 1